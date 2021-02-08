В Подмосковье перестают действовать ковидные ограничения. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства области.

«По сути, все ограничения сняты, массовые мероприятия остались ограничения. Но на трибунах, спортивные мероприятия можно посещать при соблюдении определенных современных стандартов. Поэтому мы, по сути, переходим в обычный, штатный режим работы», — сказал он.

Также сегодня Воробьев поздравил с Днем науки ученых и педагогов. Он отметил, что передовые, флагманские предприятия различных видов промышленности расположены на территории Московской области.

«Подмосковье — регион-лидер по количеству наукоградов. <…> И большое количество ребят учатся в разных высших учебных заведениях, грызут гранит науки, чтобы оправдать самые смелые ожидания», — сообщил губернатор.

Глава региона добавил, что это все это нужно для того, чтобы внедрять и обеспечивать прорывы в самых разных направлениях деятельности нашей страны.