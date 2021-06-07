Подмосковье сняло ограничения по заполняемости залов в учреждениях культуры

В Подмосковье перестали действовать все ограничения по заполняемости залов в учреждениях культуры. Сняли их 1 июня.

Об этом на пресс-конференции ТАСС сказала министр культуры Подмосковья Елена Харламова.

С 1 июня сняты ограничения по заполняемости в Московской области Елена Харламова.

Ранее, с 16 февраля, областные театры, кинозалы и концертные площадки разрешили заполнять на 75%, а теперь ограничений не осталось.

В Московской области продолжается масштабная вакцинация от коронавируса. Процедуру проводят бесплатно, а записаться можно через областной портал госуслуг, в поликлинике, МФЦ или по номеру 122.

Получить прививку смогут все желающие старше 18 лет. Однако есть противопоказания для беременных, кормящих мам, людей с хроническими заболеваниями и аллергиков.

Для прививки с собой потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Адреса всех пунктов вакцинации можно найти на интерактивной карте Подмосковья.