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    07 июня 2021, 11:54

    Подмосковье сняло ограничения по заполняемости залов в учреждениях культуры

    Анастасия Аброськина

    В Подмосковье перестали действовать все ограничения по заполняемости залов в учреждениях культуры. Сняли их 1 июня.

    Подмосковье сняло ограничения по заполняемости залов в учреждениях культуры | Изображение 1

    Об этом на пресс-конференции ТАСС сказала министр культуры Подмосковья Елена Харламова.

    С 1 июня сняты ограничения по заполняемости в Московской области

    Елена Харламова.

    Ранее, с 16 февраля, областные театры, кинозалы и концертные площадки разрешили заполнять на 75%, а теперь ограничений не осталось.

    В Московской области продолжается масштабная вакцинация от коронавируса. Процедуру проводят бесплатно, а записаться можно через областной портал госуслуг, в поликлинике, МФЦ или по номеру 122.

    Получить прививку смогут все желающие старше 18 лет. Однако есть противопоказания для беременных, кормящих мам, людей с хроническими заболеваниями и аллергиков.

    Для прививки с собой потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Адреса всех пунктов вакцинации можно найти на интерактивной карте Подмосковья.