05 июля 2022, 11:41
Подмосковье снизило цены на овощи за счет собственного производства
Цены на овощи упали в Подмосковье. Основная причина — развитие собственного производства в регионе. Подешевели капуста, помидоры, морковь, огурцы.
Заместитель председателя областного правительства Георгий Филимонов отметил, что цена на капусту сократилась почти на 20%.
Это хороший результат. Основная причина снижения цен — увеличение доли овощей, выращенных собственными хозяйствами
Георгий Филимонов.
Он подчеркнул, что все это положительно повлияло на цены и импортозамещение. Сейчас в Московской области реализуют несколько крупных проектов по этому направлению.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение критически важно для продовольственной безопасности.