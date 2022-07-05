Подмосковье снизило цены на овощи за счет собственного производства

Цены на овощи упали в Подмосковье. Основная причина — развитие собственного производства в регионе. Подешевели капуста, помидоры, морковь, огурцы.

Заместитель председателя областного правительства Георгий Филимонов отметил, что цена на капусту сократилась почти на 20%.

Это хороший результат. Основная причина снижения цен — увеличение доли овощей, выращенных собственными хозяйствами Георгий Филимонов.

Он подчеркнул, что все это положительно повлияло на цены и импортозамещение. Сейчас в Московской области реализуют несколько крупных проектов по этому направлению.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение критически важно для продовольственной безопасности.