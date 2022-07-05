facebook_pixel
    05 июля 2022, 11:41

    Подмосковье снизило цены на овощи за счет собственного производства

    Анастасия Аброськина, Екатерина Филимонова

    Цены на овощи упали в Подмосковье. Основная причина — развитие собственного производства в регионе. Подешевели капуста, помидоры, морковь, огурцы.

    Подмосковье снизило цены на овощи за счет собственного производства | Изображение 1

    Заместитель председателя областного правительства Георгий Филимонов отметил, что цена на капусту сократилась почти на 20%.

    Это хороший результат. Основная причина снижения цен — увеличение доли овощей, выращенных собственными хозяйствами

    Георгий Филимонов.

    Он подчеркнул, что все это положительно повлияло на цены и импортозамещение. Сейчас в Московской области реализуют несколько крупных проектов по этому направлению.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение критически важно для продовольственной безопасности.