Подмосковье снизило процент для микрозаймов. Это поможет бизнесу быстрее восстановиться
При этом каждый третий заем выдан по минимальной ставке. Об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Наталья Егорова.
Она подчеркнула, что микрозаймы для малого и среднего бизнеса могут предоставляться с отсрочкой уплаты основного долга. А для реализации программы фонду выделили 200 миллионов рублей из регионального бюджета.
Все средства пойдут на восстановление предприятий после пандемии, закупку сырья и дополнительного оборудования. Кроме того, их можно будет потратить на любые необходимые для работы целиНаталья Егорова.
Она добавила, что до конца месяца поступит еще 198 миллионов рублей. Их выделят из регионального и федерального бюджетов.
А с начала года фонд предоставил 80 микрозаймов. Их получили производители продуктов питания, предприятия из сферы услуг, фермеры, детские центры и не только.
Сведения о мерах поддержки бизнеса Подмосковья можно найти на инвестиционном портале.