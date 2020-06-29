Подмосковье снизило процент для микрозаймов. Это поможет бизнесу быстрее восстановиться

В Московской области снизили процентную ставку для микрозаймов. Она составляет от 4,5% годовых. С начала года предприятиям выдали 171 миллион рублей. Деньги направляет областной фонд микрофинансирования. За последнюю неделю одобрено 15 займов на 34 миллиона рублей.

При этом каждый третий заем выдан по минимальной ставке. Об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Наталья Егорова.

Она подчеркнула, что микрозаймы для малого и среднего бизнеса могут предоставляться с отсрочкой уплаты основного долга. А для реализации программы фонду выделили 200 миллионов рублей из регионального бюджета.

Все средства пойдут на восстановление предприятий после пандемии, закупку сырья и дополнительного оборудования. Кроме того, их можно будет потратить на любые необходимые для работы цели Наталья Егорова.

Она добавила, что до конца месяца поступит еще 198 миллионов рублей. Их выделят из регионального и федерального бюджетов.

А с начала года фонд предоставил 80 микрозаймов. Их получили производители продуктов питания, предприятия из сферы услуг, фермеры, детские центры и не только.

Сведения о мерах поддержки бизнеса Подмосковья можно найти на инвестиционном портале.