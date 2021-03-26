Подмосковье сможет выйти в лидеры по производству овощей защищенного грунта

Московская область готовится занять лидирующие позиции по производству овощей защищенного грунта. Достичь таких результатов поможет ввод в эксплуатацию двух высокотехнологичных тепличных комплексов в Кашире. Об этом сказал заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.

«Общий валовый сбор овощей закрытого грунта с начала 2021 года составил 24,8 тысячи тонн. Это больше на 24% по сравнению с прошлым годом», — отметил Вячеслав Духин.

За последние пять лет в Московской области построили девять современных высокотехнологичных тепличных комплексов общей площадью 150,3 гектара. В год они производят около 56,8 тысячи тонны огурцов и 64 тонны томатов, что позволило области выйти на самообеспеченность овощами. По словам Духанина, реализовать крупные инвестиционные проекты удалось благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В городском округе Кашира на разной стадии завершения строительства находятся два крупных тепличных комплекса, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. Один из них возводит организация «Агрокультура Групп». Производственная площадь нового комплекса составит 19,5 гектара, с которой можно будет собирать 10,5 тысячи тонн огурцов, 600 тонн клубники, 2,5 тысячи тонн салата. В проект инвестировали около шести миллиардов рублей. После завершения строительства рабочие места получат 450 человек.

Второй агрокомплекс строит ТК «Подмосковье», его площадь составит 34,84 гектара. Мощность производства оценивают в 26,9 тонны томатов. В этот проект инвестировали около 10 миллиардов рублей. В будущем он сможет обеспечить работой 542 человека.

После введения тепличных комплексов в Кашире, по словам Духина, Московская область сможет претендовать на второе место в России по производству овощей защищенного грунта. Уступит регион лишь Липецкой области, где валовый сбор в прошлом году составил более 148,6 тысячи тонн овощей.