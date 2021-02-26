Подмосковье сможет приобрести бесхозное имущество на полученных в собственность землях
Правительство Подмосковья теперь сможет приобретать бесхозное имущество на участках, принятых в областную собственность. Такой закон приняли на 139-м заседании Мособлдумы.
Это отметила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова. Она уточнила, что можно будет легализовать брошенное движимое имущество.
Это позволит оперативнее принимать решения по бесхозному движимому имуществу
Вместе с тем, по ее словам, Подмосковье сможет еще эффективнее распоряжаться земельными участками, ставшими региональной собственностью.
Как рассказал министр экологии и природопользования региона Андрей Разин, часто на принимаемых участках находят остатки коммунальной инфраструктуры. А это, например, лом металлов или заброшенные конструкции.
Однако такие объекты не стоят на балансе передающей стороны. И собственников подобного имущества установить невозможно. Это осложняет использование земли.
С принятием изменений Московская область сможет обратить в областную собственность движимое имущество без собственника или с неизвестным собственником
Закон будет распространяться и на те случаи, когда собственник отказался от движимого имущества или утратил право владения им.