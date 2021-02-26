Подмосковье сможет приобрести бесхозное имущество на полученных в собственность землях

Правительство Подмосковья теперь сможет приобретать бесхозное имущество на участках, принятых в областную собственность. Такой закон приняли на 139-м заседании Мособлдумы.

Это отметила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова. Она уточнила, что можно будет легализовать брошенное движимое имущество.

Это позволит оперативнее принимать решения по бесхозному движимому имуществу Наталья Адигамова.

Вместе с тем, по ее словам, Подмосковье сможет еще эффективнее распоряжаться земельными участками, ставшими региональной собственностью.

Как рассказал министр экологии и природопользования региона Андрей Разин, часто на принимаемых участках находят остатки коммунальной инфраструктуры. А это, например, лом металлов или заброшенные конструкции.

Однако такие объекты не стоят на балансе передающей стороны. И собственников подобного имущества установить невозможно. Это осложняет использование земли.

С принятием изменений Московская область сможет обратить в областную собственность движимое имущество без собственника или с неизвестным собственником Андрей Разин.

Закон будет распространяться и на те случаи, когда собственник отказался от движимого имущества или утратил право владения им.