Подмосковье 21 февраля 2023, 10:30 Подмосковье сможет безвозмездно передавать региональное имущество в собственность «Движению первых»

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Подмосковье сможет безвозмездно передавать движимое и недвижимое имущество региона в собственность российскому движению детей и молодежи. Соответствующий закон был принят на 47-м внеочередном заседании Мособлдумы.

Движение направлено на воспитание подрастающего поколения, помощь в определении профессиональной ориентации ребят, организацию досуга и создание возможностей для самореализации.

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«Российское движение детей и молодежи — инициатива снизу. Сами ребята, которые сейчас учатся в школе, выступили с идеей создать организацию, в которой повестку будут формировать они сами. Наставники — педагоги и студенты, родители и специалисты разных сфер помогут реализовывать идеи ребят», — отметила председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

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Президент Владимир Путин подписал закон о создании в России движения детей и молодежи 14 июля 2022 года, а путем голосования на первом съезде организации было выбрано название — «Движение первых».

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