Подмосковье сделает паузу по вакцинации от коронавируса 1 и 7 января

В Подмосковье сделают паузу по вакцинациям от ковида 1 и 7 января. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев.

«Еще одна тема, которая волнует всех, — это вакцинация. Подготовлены все необходимые пункты. Вместе с тем, несмотря на праздники, мы будем продолжать вакцинацию», — сказал Воробьев на совещании с заместителями председателя правительства региона.

Глава региона отметил, что подготовлены все пункты вакцинации. Кроме того, губернатор обратился к министру государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максиму Рымару касательно работы портала госуслуг.

«Обращаю ваше внимание, Максим Александрович (Рымар — прим. ред.), на работу портала госуслуг в части интеграции. Чтобы все, кто хочет поставить прививку, понимали порядок подачи заявления и видели свою очередь», — сообщил он.

Воробьев отметил, что такие вопросы к нему часто поступают. Также губернатор Подмосковья сегодня поручил завершить ковидные выплаты медикам до конца года. Поощрения получат врачи, которые работали с коронавирусными пациентами.