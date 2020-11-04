Губернатор отметил, что День народного единства является довольно новым праздником — его отмечают всего 15 лет .

«Для многих — это просто выходной, а люди любознательные знают, что за ним — серьезные смыслы. Единство, единение — это сила, крепкая семья, дружба между людьми — а значит, важные вещи. Для всех нас и, тем более, для страны», — подчеркнул глава региона.

Андрей Воробьев рассказал, о фразе, которую ему часто приходится слышать: что Подмосковье — это маленькая страна, Россия в миниатюре.

«В одном округе у нас растят хлеб, а в другом — строят космические корабли. У нас есть наукограды, современные промышленные центры, а есть места, где тихий и спокойный сельский уклад. Но мы единый регион. Любим и наше Подмосковье, и нашу большую страну», — отметил он.

Глава Подмосковья напомнил, что День народного единства считается государственным праздником — 4 ноября отдыхают большинство россиян. Однако из-за пандемии коронавируса врачи, медики, скорая и неотложка в этот день, как и в остальные на протяжении многих месяцев, не могут себе этого позволить.

«Поэтому кроме поздравлений, хочу сказать слова благодарности. И не устану их говорить, пока мы не пройдем этот тяжелый период. С праздником! Берегите себя и близких! Будьте здоровы!» — заключил Андрей Воробьев.