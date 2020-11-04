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    04 ноября 2020, 09:33

    Подмосковье — Россия в миниатюре. Воробьев поздравил жителей с Днем народного единства

    Нина Петлинова

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона в Днем народного единства. Он отметил, что из-за пандемии коронавируса медики вновь не могут позволить себе выходной, и поблагодарил их за тяжелый труд.

    Губернатор отметил, что День народного единства является довольно новым праздником — его отмечают всего 15 лет .

    «Для многих — это просто выходной, а люди любознательные знают, что за ним — серьезные смыслы. Единство, единение — это сила, крепкая семья, дружба между людьми — а значит, важные вещи. Для всех нас и, тем более, для страны», — подчеркнул глава региона.

    Андрей Воробьев рассказал, о фразе, которую ему часто приходится слышать: что Подмосковье — это маленькая страна, Россия в миниатюре.

    «В одном округе у нас растят хлеб, а в другом — строят космические корабли. У нас есть наукограды, современные промышленные центры, а есть места, где тихий и спокойный сельский уклад. Но мы единый регион. Любим и наше Подмосковье, и нашу большую страну», — отметил он.

    Глава Подмосковья напомнил, что День народного единства считается государственным праздником — 4 ноября отдыхают большинство россиян. Однако из-за пандемии коронавируса врачи, медики, скорая и неотложка в этот день, как и в остальные на протяжении многих месяцев, не могут себе этого позволить.

    «Поэтому кроме поздравлений, хочу сказать слова благодарности. И не устану их говорить, пока мы не пройдем этот тяжелый период. С праздником! Берегите себя и близких! Будьте здоровы!» — заключил Андрей Воробьев.