Подмосковье вошло в десятку рейтинга инновационного развития ВШЭ

Московская область вошла в топ-10 рейтинга инновационного развития. Данные представила Высшая школа экономики (ВШЭ).

Рейтинг составили на основе 53 показателей. В них входят такие направления, как создание социально-экономических условий деятельности, развитие научно-технического потенциала, повышение качества инновационной политики, поддержка экспортной активности, уровень развития бизнеса.

Последний такой рейтинг выходил в 2017 году. За это время Московская область поднялась с 14 на шестое место.

«Подмосковье занимает одно из лидирующих мест по объему разработок и производимой инновационной продукции. Только в прошлом году ее было произведено на сумму более 358 миллиардов рублей. Научный потенциал Подмосковья на сегодня один из самых сильных в стране, и правительство Московской области уделяет особое внимание созданию условий для привлечения молодежи в научную и инновационную деятельность на территории Московской области», — сказал зампред правительства региона Вадим Хромов.

Сам рейтинг задумывался как экспертно-аналитическое исследование, но позже стал инструментом оценки деятельности органов региональной власти в сфере инноваций. Выпускает его Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ).

«Многие показатели рейтинга отражают векторы развития страны, сформулированные в майских указах президента 2018 года. Индикаторы рейтинга (например, по цифровому развитию, экспорту, качеству инновационной политики) позволяют проанализировать текущее состояние, а в перспективе и динамику продвижения регионов России по ряду национальных проектов», — отметил директор ИСИЭЗ, первый проректор ВШЭ Леонид Гохберг.

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По словам создателей рейтинга, в этот раз данные содержат индекс готовности регионов к будущему. По сути, они позволяют взглянуть на инновационную политику под иным углом.