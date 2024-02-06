Подмосковье 06 февраля 2024, 19:34 Подмосковье реализует более 80 проектов имортозамещения в 2024 году Пресс-служба Мининвеста МО

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В Московской области в 2024 году планируется реализовать более 80 проектов в сфере импортозамещения. В регионе создадут около восьми с половиной тысяч рабочих мест.

По словам заместителя председателя правительства, министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, московская область по-прежнему в лидерах по числу проектов импортозамещения.

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«В этом году в Подмосковье планируется реализация 84 проектов импортозамещения, более 30 из которых — строительство новых производств, остальные предполагают модернизацию. Объем инвестиций в эти проекты оценивается в 86 миллиардов рублей», — рассказала Зиновьева

В регионе уже реализуется более 270 импортозамещающих проектов, из них 21 реализован в 2022 году, а 56 проектов — в 2023 году. Суммарный объем инвестиций в реализованные проекты составляет 64,7 миллиардов рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

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