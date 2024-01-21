Подмосковье 21 января 2024, 16:49 «Подмосковье развивается, все супер!» Илья Авербух — о достижениях региона Илья Авербух посетил стенд Подмосковья на выставке «Россия»

Читать 360tv в

День туризма и спорта проходит на выставке «Россия» на ВДНХ. Призер Олимпийских игр, чемпион мира по фигурному катанию Илья Авербух посетил стенд Московской области и поделился своими впечатлениями, подчеркнув, что регион продолжает активно развиваться.

Илья Авербух посещает стенд Подмосковья во второй раз. Первый визит он совершил в прошлом году — 4 ноября.

Реклама

«Я сейчас как частный гость, я не приходил ни на какие мероприятия. Мы просто с семьей посещаем выставку, и это замечательно», — поделился Илья Авербух.

Сегодня на выставке «Россия» отмечают День туризма и спорта. Ранее Московскую область признали самым спортивным регионом России. Илья Авербух является участником масштабного проекта «Зима в Подмосковье», в рамках которого на территории области открыты ярмарки и базары, а также проводятся различные спортивные мероприятия.

«Мы, участники проекта „Зима в Подмосковье“, счастливы, потому что даже отсюда сейчас я поеду, у нас будет еще одно сегодня заключительное выступление. В общем, символично, что вы меня здесь поймали. Так что действительно Подмосковье развивается, инфраструктура развивается, все супер!» — подытожил Илья Авербух.

Напомним, сейчас идет голосование за лучший стенд выставки. Чтобы поддержать регион, необходимо зарегистрироваться на портале и выбрать на карте Московскую область.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на стенде Подмосковья представлен весь колорит региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».