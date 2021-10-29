Подмосковье развернуло 310 пунктов вакцинации от коронавируса в период локдауна

В период локдауна жители Подмосковья смогут сделать прививку от коронавируса в 310 пунктах вакцинации. Их открыли в поликлиниках, амбулаториях, круглосуточных точках, некоторых торговых центрах и МФЦ.

Как отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, с 28 октября по 7 ноября по-прежнему работают сотни пунктов вакцинации, чтобы все жители смогли позаботиться о своем здоровье.

Период нерабочих дней необходим для того, чтобы стабилизировать ситуацию с ковидом в регионе. Те, кто еще по каким-то причинам не сделал прививку, могут пройти вакцинацию в любом удобном пункте Светлана Стригункова.

С 28 октября по 7 ноября торговые центры в Подмосковье не работают, а значит, закрыли и прививочные пункты в них. Но исключением стали точки в продовольственных магазинах.

«Работает 55 пунктов вакцинации при торговых центрах и МФЦ. В них сделать прививку можно без предварительной записи», — уточнила Стригункова.

В Подмосковье активно практикуют и выездную вакцинацию. Мобильные пункты отправляют на предприятия или в самые отдаленные деревни и поселки.

Записаться на вакцинацию от коронавируса жители смогут на областном портале госуслуг и по номеру 122.

Онлайн-карта по COVID-19 поможет найти пункты вакцинации. Для прививки потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС.