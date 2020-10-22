Подмосковье разработало специальную программу поддержки для инвесторов
Три по 50
Итак, вот три необходимых условия:
- иметь не менее 50 миллионов начальных инвестиций;
- открыть минимум 50 рабочих мест;
- 50% сотрудников должны быть жителями Московской области.
И еще один важный пункт — осваивать нужно отдаленные земли Подмосковья. В список округов-участников попали 10 муниципалитетов. Это Зарайск, Озеры, Шаховская, Лотошино, Серебряные Пруды, Луховицы, Шатура, Электрогорск, Волоколамский и Орехово-Зуевский округа.
Выгода для бизнеса
В чем же будет выгода для предпринимателей и инвесторов?
Во-первых, будет меньше налогов. К примеру, на 10 лет бизнес освобождается от имущественного и на два года — от земельного. Да и налог на прибыль упадет с 20 до 5%.
Во-вторых, в два раза вырастет кешбэк при создании инженерных коммуникаций, то есть при проведении водоснабжения, газа, электричества, отопления и создании транспортной инфраструктуры возместят до 20% затрат. А вот проценты по кредитам, наоборот, уменьшатся. Займы в Фонде развития промышленности области будут по 0,5%.
Еще один бонус — повышенные баллы при участии в конкурсах на компенсацию затрат на оборудование, первый взнос при лизинге техники, а еще на получение грантов по госпрограммам Московской области.
Среди плюсов и то, что взять землю в аренду можно без торгов. Ну а если решите выкупить участок, это будет дешевле в два раза — за 7,5% от кадастровой стоимости вместо 15. Например, подмосковный производитель одноразовой посуды и упаковки сэкономил таким образом девять миллионов рублей.
Кто может стать участником?
А теперь давайте посмотрим, кто может претендовать на бизнес-привилегии. Это гостиницы, логистика и транспорт, административно-деловые центры (большие офисные здания), обрабатывающие производства (это производство продуктов, одежды, мебели — чего угодно) и сельское хозяйство.
Теперь самое интересное — меры поддержки в комплексе могут помочь инвестору сэкономить около 20% вложений. Это доказывает пример технопарка по производству продуктов для японской кухни. Выгода составила 23%. Или, например, открывшийся недавно завод в Волоколамске, где делают безглютеновую выпечку, похвастался таким результатом.
«Весь комплекс мер позволяет компаниям — вот в эту компанию инвесторы вложили два миллиарда рублей — на год раньше окупить свои затраты», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В итоге реализации мер поддержки отдаленное Подмосковье начнет жить активной производственной жизнью, а мы сможем приобретать продукцию, которую делают в нашем регионе.