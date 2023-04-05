Подмосковье 05 апреля 2023, 14:39 Подмосковье разработало дополнительные меры поддержки производителей молочной продукции

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В декабре 2023 года в силу вступают правила, согласно которым маркировка молочной продукции крестьянско-фермерских и сельскохозяйственных производственных кооперативов станет обязательной. У каждого производителя молочной продукции будет регистрация в системе маркировки «Честный знак».

«Для поддержки малых производителей и их максимально комфортного включения в маркировку федеральные ведомства разработали меры поддержки. Что касается региона, то в Подмосковье предусмотрено 30 видов субсидий для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций АПК региона, в том числе и на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования», — сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Он также отметил, что на поддержку и развитие локальных сельхозпроизводителей Минсельхозпрод Московской области выделит 5,1 миллиарда рублей.

Министерство сельского хозяйства России разработало программу «Компенсация затрат 70%», которая возместит производителям 70% от фактической стоимости маркировочного оборудования. Кроме того, есть возможность получить льготные краткосрочные кредиты до 1 года со ставкой от 1% до 5%. Подробнее о мерах поддержки и способах ее получения можно узнать на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о содействии бизнесу в выходе на международный рынок. Он отметил, что Подмосковье имеет достаточные связи, чтобы помочь предпринимателям наладить экспорт.

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