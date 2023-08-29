Подмосковье 29 августа 2023, 17:27 Подмосковье разработало 13 ключевых стандартов и методик по благоустройству Министерство благоустройства Московской области

Читать 360tv в

В Подмосковье разработали 13 ключевых стандартов и методик по благоустройству территорий. Они предусматривают комплексное озеленение, обустройство пляжных зон, требования к внешнему виду кафе и другое.

Стандарты благоустройства территорий охватывают и такие аспекты, как: критерии внешнего вида нестационарных строений и сооружений, а также требования к элементам благоустройства на ярмарочных площадках.

Реклама

«Принятие и внедрение данных стандартов и методик помогают создавать благоприятную среду для жителей, предпринимателей и гостей региона», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В Московской области также утвердили методику разработки паспортов объектов благоустройства. Например, в регионе внедрили регламенты содержания систем наружного освещения и лыжных трасс на общественных территориях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».