29 августа 2023, 17:27
Подмосковье разработало 13 ключевых стандартов и методик по благоустройству
В Подмосковье разработали 13 ключевых стандартов и методик по благоустройству территорий. Они предусматривают комплексное озеленение, обустройство пляжных зон, требования к внешнему виду кафе и другое.
Стандарты благоустройства территорий охватывают и такие аспекты, как: критерии внешнего вида нестационарных строений и сооружений, а также требования к элементам благоустройства на ярмарочных площадках.
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«Принятие и внедрение данных стандартов и методик помогают создавать благоприятную среду для жителей, предпринимателей и гостей региона», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
В Московской области также утвердили методику разработки паспортов объектов благоустройства. Например, в регионе внедрили регламенты содержания систем наружного освещения и лыжных трасс на общественных территориях.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.
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Благоустройство
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