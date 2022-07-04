Подмосковье разработает стандарт получения промышленной ипотеки

Программа «Промышленная ипотека» находится в высокой степени готовности, и бизнес уже проявляет к ней интерес. Об этом рассказала заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Прямо сейчас Московская область совместно с Минпромторгом РФ активно разрабатывает нормативную документацию для «Промышленной ипотеки».

«Мы, как инициаторы программы, готовы стать пилотным регионом по ее запуску. Наши подмосковные предприниматели активно интересуются новыми возможностями. Мы рассчитываем, что уже в сентябре получим первые заявки от бизнеса», — сказала зампред Екатерина Зиновьева.

Проект, который впервые был представлен губернатором Андреем Воробьевым в мае этого года, позволит малому и среднему бизнесу получить льготный кредит под 5% годовых на приобретение готовых промышленных помещений «лайт индастриал». Инициативу поддержал президент России Владимир Путин, который поручил запустить программу на федеральном уровне.

«Лайт индастриал» является новым форматом промышленной инфраструктуры, это готовые боксы со всеми необходимыми коммуникациями, инвестору остается только подключить оборудование и начать работать. Благодаря этому средний срок запуска инвестиционного проекта сокращается с нескольких лет до шести месяцев.

В Министерстве инвестиций Подмосковья отметили, что сегодня в регионе уже работает несколько площадок «лайт индастриал» и на них размещено более 60 резидентов. В индустриальном парке «Сынково» реализованы три очереди проекта, в индустриальном парке «Есипово» запущена первая очередь и ведется дальнейшее развитие площадки. Формат «лайт индастриал» будет реализован в строящихся индустриальных парках «Жуковский» и «Рябина». Еще несколько инвестиционных заявок находятся в проработке.

В настоящее время правительство Московской области работает над тем, чтобы совместно с банками дать четкие и понятные условия программы «Промышленная ипотека». Необходимо создать единый стандарт требований для потенциальных получателей услуги.

На сегодняшний день в Подмосковье существует пять особых экономических зон, 63 индустриальных парка и 18 технопарков. На каждой из этих индустриальных площадок созданы все необходимые условия для комфортной работы предпринимателей.