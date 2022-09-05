Подмосковье 05 сентября 2022, 14:43 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковье разработает новые пути решения острых социальных проблем

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Подмосковье стало участником пилотного проекта Агентства стратегических инициатив. Регион разработает проекты решений трудных жизненных ситуаций. Темой стала «Подготовка и выход на пенсию». Об этом сообщила глава Минсоцразвития области Людмила Болатаева.

Как сообщила министр, команда области работает над новыми проектами и их оптимизацией ежедневно. Эта работа будет полезна для нужд жителей. Для участия в проекте участники получили навыки по новому для себя направлению сервис-дизайна.

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«Нам выпала уникальная и творческая возможность разработать новые пути решения для самых острых проблем в работе с жизненной ситуацией, а именно — „Подготовка и выход на пенсию“», — рассказала Болатаева.

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Всего участие в проекте приняли 27 регионов. Они будут искать решения семи жизненных ситуаций — выход на пенсию, потеря кормильца, потеря здоровья, буллинг, насилие в семье, рождение ребенка и трудоустройство.

«Теперь в течение 12 недель команда будет разрабатывать проект, который поможет не только региону, но и будет растиражирован на другие субъекты», — подчеркнула Людмила Болатаева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил большой запрос среди жителей Подмосковья на благоустройство городов. Особенно он выделил лесопарки.

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