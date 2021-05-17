Подмосковье разовьет экономическое сотрудничество с Приднестровьем

Подмосковье и Приднестровье запланировали развить тесное экономическое сотрудничество. Договорившись, стороны уже начали прорабатывать первые шаги.

Как рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, уже состоялись переговоры о развитии связей в экономической и гуманитарной сферах.

Она встретилась с заместителем председателя правительства Приднестровья Сергеем Оболоником.

У Подмосковья и Приднестровья есть отличный потенциал для развития сотрудничества Екатерина Зиновьева.

Причем, по ее словам, это касается самых разных направлений. Стороны уже договорились начать проработку перспективных решений.

Зиновьева рассказала, что рассмотренные возможности окажут содействие промышленным предприятиям и улучшат экспорт.