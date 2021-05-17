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    17 мая 2021, 16:00

    Подмосковье разовьет экономическое сотрудничество с Приднестровьем

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковье и Приднестровье запланировали развить тесное экономическое сотрудничество. Договорившись, стороны уже начали прорабатывать первые шаги.

    Подмосковье разовьет экономическое сотрудничество с Приднестровьем | Изображение 1

    Как рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, уже состоялись переговоры о развитии связей в экономической и гуманитарной сферах.

    Она встретилась с заместителем председателя правительства Приднестровья Сергеем Оболоником.

    У Подмосковья и Приднестровья есть отличный потенциал для развития сотрудничества

    Екатерина Зиновьева.

    Причем, по ее словам, это касается самых разных направлений. Стороны уже договорились начать проработку перспективных решений.

    Подмосковье разовьет экономическое сотрудничество с Приднестровьем | Изображение 2

    Зиновьева рассказала, что рассмотренные возможности окажут содействие промышленным предприятиям и улучшат экспорт.