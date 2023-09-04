Подмосковье 04 сентября 2023, 13:16 Подмосковье разместило на онлайн-портале результаты внедрения искусственного интеллекта в разных сферах Фото: unsplash.com

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В Московской области заработала онлайн-платформа «Цифровое Подмосковье». На ней опубликовали готовые решения, которые создал искусственный интеллект. Ими могут пользоваться все органы власти субъектов России, сообщили в Мингосуправления региона.

«Сейчас на портале уже размещены региональные практики с применением ИИ-технологий, которые были собраны в рамках поручения президента России о проведении работы по внедрению ИИ-технологий», — отметил директор IT-компании «Максимум» Александр Степанов.

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Сейчас пользователи могут изучить готовые решения по внедрению решений, созданных нейросетью, в таких сферах, как медицина, образование, ЖКХ, транспорт и строительство. Для использования практик следует направить заявку через форму обратной связи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что цифровизация госуслуг в Подмосковье в пять раз сократила число визитов в МФЦ.

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