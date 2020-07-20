«Даю вам месяц». Самые уязвимые места Подмосковья защитят от непогоды

За месяц Подмосковье составит список потенциально опасных в условиях непогоды мест. В первую очередь это участки дорог. Такое поручение дал губернатор на видеоконференции с зампредами правительства. Он также поставил задачу — предложить решения проблем.

По словам Андрея Воробьева, в регионе «беспрецедентно высокий уровень осадков». Мобилизованы все экстренные службы. Так, на местах работают специалисты МЧС, ЖКХ, сотрудники дорожных служб и не только. Губернатор обратился к главам и подчеркнул важность контроля ситуации на всех территориях.

Но все, слава богу, обошлось, потому что были очень тревожные прогнозы от Гидрометцентра. Мы видим, что ситуация сегодня находится под контролем. Вместе с тем прошу вас, уважаемые главы, уделить пристальное внимание каждому населенному пункту — даже самым маленьким дачным товариществам. Если у нас где-то есть изъяны, проблемы, уделите, пожалуйста, этому внимание Андрей Воробьев.

Отдельно губернатор остановился на узких и сложных дорожных местах, назвав их «очагами». Так, Андрей Воробьев распорядился, чтобы зампред правительства Евгений Хромушин взял под свой контроль подготовку списка самых тревожных мест. Это участки с высокой вероятностью опасных подтоплений.

Даю вам месяц подготовить все потенциально рисковые участки, предложить решения по их нейтрализации. Главы, вы подключитесь. Это традиционные места — вы хорошо все знаете. Чтобы мы в следующий раз не кусали локти и не тащили туда насосы. Очень важно этого не допустить Андрей Воробьев.

Ранее губернатор поручил всем службам быть на 100% готовыми к непогоде. Так, например, за прошедшие две недели энергетики региона объявляли режим повышенной готовности три раза, что нетипично для Подмосковья. Электроснабжение уже полностью восстановлено.

Сегодня Подмосковье активно помогает жителям, чье имущество пострадало или вовсе было утрачено.