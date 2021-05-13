Подмосковье рассказало об опыте выявления коррупции в цифровом формате

Московская область вошла в число лидеров среди субъектов РФ благодаря опыту главного управления региональной безопасности Подмосковья по профилактике коррупции. Для этих целей, в том числе, внедряют и совершенствуют принципиально новые информационные системы выявления конфликта интересов.

Для обмена опытом с коллегами из других российских регионов 30 апреля провели совещание с участием делегаций Белгородской, Тульской, Кировской и Нижегородской областей. Оно прошло на базе Центра управления регионом правительства Московской области, сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья.

Мероприятие организовали по поручению губернатора региона Андрея Воробьева и при поддержке управления президента РФ по вопросам противодействия коррупции. Его цель — обеспечение общения на высшем экспертном уровне по актуальным вопросам использования цифровых технологий в сфере противодействия коррупции.

Специалисты Главного управления региональной безопасности Московской области представили уникальный программный продукт, ориентированный на выявление конфликта интересов и признаков аффилированности заказчика и исполнителя в закупочной деятельности.

Для предупреждения конфликта интересов и минимизации коррупционных рисков в Подмосковье проводят системную работу с подведомственными учреждениями в соответствии с постановлением правительства Московской области.

Специалистов из других субъектов РФ заинтересовала возможность получения информации об участии в деятельности коммерческих организаций руководителя и работников подведомственной организации и других лиц, осуществляющих коррупционно-опасные функции, а также их родственников, путем заполнения деклараций конфликта интересов.

Подобный механизм в Московской области внедрили в 2019 году. Он уже доказал свою эффективность.

Взаимодействие и обмен лучшими профессиональными практиками на межрегиональном уровне продолжат.