Подмосковье расширит практику взаимодействия бизнеса и исправительных учреждений | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 18:32 Подмосковье расширит практику взаимодействия бизнеса и исправительных учреждений

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Перспективы сотрудничества бизнеса и учреждений, исполняющих наказание в виде принудительных работ, обсудили 1 ноября в Подмосковье во время рабочей встречи. В ходе дискуссии обсуждали правовые, социальные и экономические аспекты такого сотрудничества.

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В беседе приняли участие уполномоченный по защите прав предпринимателей в Подмосковье Владимир Головнев, начальник УФСИН России по Московской области Александр Ветров и исполняющий обязанности начальника управления Минюста по Московской области Роман Клопцов. На встрече обсуждали практику замены лишения свободы на принудительные работы и преимущества этого решения как для осужденных, так и для бизнеса.

В ходе дискуссии обсуждали правовые, социальные и экономические аспекты такого вида меры наказания. Кроме того, обсуждали участие бизнеса в расширении практики принудительных работ. Представители бизнеса отмечали проблемы, с которыми сталкиваются работодатели и пути решения этих проблем.

«Содействие предпринимательского сообщества в реализации реформы уголовного и уголовно-исполнительного законодательства может способствовать социализации осужденных, а также ликвидировать отраслевой кадровый дефицит. В Московской области уже существуют положительные примеры взаимодействия пенитенциарных учреждений и бизнеса. Например, ООО „ПДС ИНВЕСТ“ отмечено благодарностью Министерства юстиции Российской Федерации за активное и плодотворное сотрудничество в реализации проекта по развитию сети исправительных центров в стране», — отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Подмосковье Владимир Головнев.

Бизнес-омбудсмен также добавил, что в регионе функционируют девять учреждений, исполняющих наказание в виде принудительных работ. Восемь этих учреждений открыты на имущественной базе предприятий.