Подмосковье 19 апреля 2024, 17:19 Подмосковье провело отборочный этап фестиваля «Робофинист» Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Отборочный этап международного фестиваля по робототехнике «Робофинист» прошел в Подмосковье. На соревнования съехались более 300 юных конструкторов из разных городских округов региона.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, робототехники провели гонки по линии, интеллектуальное сумо, ралли, футбол и марафон шагающих роботов, а также поучаствовали в практической олимпиаде.

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Победителями стали ребята из Орехово-Зуева, Долгопрудного, Клина, Фрязина, Королева, Коломны и Ступина. Они представят Подмосковье на международном фестивале «РобоФинист» осенью в Санкт-Петербурге.

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