Подмосковье 14 марта 2024, 13:32 Подмосковье прошло проверку готовности всей избирательной системы к выборам президента Мособлизбирком

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Проверку каналов связи между Мособлизбиркомом, участковыми избирательными комиссиями и Центром общественного наблюдения провели в Подмосковье. Вся система исправно работает и готова к началу выборов президента России.

Видеосвязь обеспечит легитимность результатов кампании по выборам президента России и будет доступной наблюдателям и аккредитованным представителям СМИ. Следить за трансляцией можно будет в Центре общественного наблюдения Подмосковья.

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Тестирование каналов связи прошло в штатном режиме. В Мособлизбиркоме сообщили, что избирательная система региона полностью готова к работе в дни голосования.

Выборы президента России в этом году совпали с масленичной неделей. С учетом этого во всех городских округах Подмосковья возле избирательных участков запланированы культурные программы, о чем сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Жителей угостят блинами.

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