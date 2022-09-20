Подмосковье стало лидером России по производству приправ и пряностей | 360°

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Подмосковье стало лидером России по производству приправ и пряностей

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Подмосковье заняло первое место в России по производству пряностей и приправ. С начала года компании выпустили на 25% больше продукции, чем за тот же период 2021-го.

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Об этом рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

В регионе сегодня производится 50% от общего объема пряностей, которые выпускаются в нашей стране

Георгий Филимонов.

По его словам, за первое полугодие в Подмосковье произвели 16,23 тысячи тонн приправ и пряностей.

На втором месте рейтинга сегодня Новосибирская область, на третьем — Челябинская.

Подмосковье занимает первое место по производству сразу 10 продуктов в России. Это хлеб, сыр, йогурты, кисломолочные и кондитерские изделия, мороженое, консервы, пиво, мясо и птица.

Еда

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