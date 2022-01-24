Подмосковье произвело в прошлом году на 10 тысяч тонн сыра больше, чем в 2020-м

Создание сырного кластера в Подмосковье в самом разгаре. В 2022 году планируют достроить первый завод, рассказал заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов.

Кластер появится в Дмитровском городском округе. Сегодня, по словам Филимонова, в сфере сельского хозяйства работает более 50 предприятий Подмосковья.

Более 75 тысяч тонн сыра произвело в прошлом году Подмосковье. На 10,3 тысячи тонн больше, чем в предыдущем Георгий Филимонов.

Он проверил строительство кластера совместно с министром сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергеем Воскресенским. Посетили они и предприятие «Дмитровские овощи».

Это один из самых крупных аграрных заводов в Подмосковье. Здесь налажен полный цикл работы с овощами, в том числе с картошкой — от выращивания и переработки до поставки на прилавки.

«Министерство уже приняло решение о внесении изменений в госпрограмму „Сельское хозяйство Подмосковья“ в части субсидирования оборудования для глубокой переработки овощей и картофеля с целью увеличения их товарной части», — отметил Воскресенский.

Он добавил, что в прошлом году предприятие «Дмитровские овощи» стало лидером по производству картофеля в регионе.