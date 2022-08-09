Подмосковье произвело почти 250 тысяч тонн хлеба с начала года

Предприятия Подмосковья произвели 245 тысяч тонн хлеба с начала года. Из них 30 тысяч тонн выпустили за июль. Об этом рассказал зампред правительства области Георгий Филимонов.

Хлеб производят 50 предприятий региона, рассказал зампред. Их мощности позволяют выпускать 1809 тонн в сутки, однако фактический объем составил 1043 тонны в день.

Объем производства хлеба 50 предприятиями и хозяйствами Московской области за июль 2022 года составил 30 тысяч тонн. Всего с начала года произведено 245 тысяч тонн хлеба Георгий Филимонов

В прошлом году регион вошел в тройку лидеров по производству хлеба, выпустив 406 тонн продукта. В этом году для хлебозаводов выделили свыше 100 миллионов рублей субсидий, на которые компенсируют чисти затрат.

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