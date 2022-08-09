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    09 августа 2022, 17:57

    Подмосковье произвело почти 250 тысяч тонн хлеба с начала года

    Александра Перепечаева, Анастасия Сазонова

    Предприятия Подмосковья произвели 245 тысяч тонн хлеба с начала года. Из них 30 тысяч тонн выпустили за июль. Об этом рассказал зампред правительства области Георгий Филимонов.

    Подмосковье произвело почти 250 тысяч тонн хлеба с начала года

    Хлеб производят 50 предприятий региона, рассказал зампред. Их мощности позволяют выпускать 1809 тонн в сутки, однако фактический объем составил 1043 тонны в день.

    Объем производства хлеба 50 предприятиями и хозяйствами Московской области за июль 2022 года составил 30 тысяч тонн. Всего с начала года произведено 245 тысяч тонн хлеба

    Георгий Филимонов

    В прошлом году регион вошел в тройку лидеров по производству хлеба, выпустив 406 тонн продукта. В этом году для хлебозаводов выделили свыше 100 миллионов рублей субсидий, на которые компенсируют чисти затрат.

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