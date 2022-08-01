Подмосковье произвело четверть объема чая в России в 2022 году

В Московской области начали производить еще больше качественного чая. По этому производству регион по итогам первого полугодия 2022 года оказался на первом месте в Центральном федеральном округе.

«Московская область по итогам первого полугодия 2022 года занимает первое место в Центральном федеральном округе по производству чая — компаниями Подмосковья за этот период было произведено 16,4 тысячи тонн чая», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Он поделился, что в Московской области за первое полугодие произвели больше 80% от общего объема чая в ЦФО и примерно четверть от объема всей России.

Основными подмосковными производителями чая являются ООО «МАЙ» (Фрязино), ООО «ФАБРИКА «АХМАД ТИ» (Мытищи), ООО «УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (Серпухов) и ООО «ИМПЕРАТОРСКИЙ ЧАЙ» (Красногорск).

Ранее стало известно, что по результатам первого квартала 2022 года Московская область заняла первое место в стране по производству шоколада и пищевых продуктов, содержащих какао. Это стало возможным благодаря успешной работе региональных производителей.