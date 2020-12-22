22 декабря 2020, 11:46
Подмосковье произвело больше всех в России шоколада и сладостей в 2020 году
Подмосковье заняло первое место в России по объемам производства шоколада и кондитерских изделий. Такой результат область показала к концу 2020 года. В регионе изготовили 266,6 тысячи тонн сладкой продукции.
В Подмосковье работает более 20 предприятий, выпускающих шоколад и кондитерские изделия. Это отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.
По его словам, объемы произведенной продукции превысили прошлогодние показатели на 10,1%.
В итоге по объемам производства шоколада и кондитерских изделий в стране мы занимаем лидирующую позицию
Сергей Воскресенский.
По его словам, на Московскую область приходится не менее 18% общероссийского объема изготовления шоколада и сахаристых изделий. Кроме того, Подмосковье — лидер России по экспорту какао и кондитерской шоколадной продукции.