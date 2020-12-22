Подмосковье произвело больше всех в России шоколада и сладостей в 2020 году

В Подмосковье работает более 20 предприятий, выпускающих шоколад и кондитерские изделия. Это отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

По его словам, объемы произведенной продукции превысили прошлогодние показатели на 10,1%.

В итоге по объемам производства шоколада и кондитерских изделий в стране мы занимаем лидирующую позицию Сергей Воскресенский.

По его словам, на Московскую область приходится не менее 18% общероссийского объема изготовления шоколада и сахаристых изделий. Кроме того, Подмосковье — лидер России по экспорту какао и кондитерской шоколадной продукции.