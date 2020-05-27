Подмосковье продумает точечные меры поддержки для ресторанного бизнеса

Подмосковье помогает предпринимателям в сегодняшней непростой для экономики ситуации. Власти разрабатывают новые меры поддержки, чтобы помочь отраслям, которые не попали в особо пострадавшие. Среди них и ресторанный бизнес.

Более 400 предпринимателей Подмосковья пообщались с заместителем председателя правительства Вадимом Хромовым. Зампред еще раз рассказал о мерах поддержки бизнеса и отметил, что в регионе постараются поддержать как можно больше предпринимателей.

«В основном вопросы по мерам поддержки. По мерам поддержки отраслей, которые попали в особо пострадавшие либо попали в средне пострадавшие, что делать системообразующим предприятиям, будут ли дополнительные меры поддержки и точечные меры по отраслям, которые не попали в пострадавшие, но существенно потеряли по выручке», — рассказал Хромов.

Зампред отметил, что Московская область вместе с крупнейшими банками создала рабочую группу по решению банковских вопросов и льготных кредитов. Этот момент находится на контроле у властей.

Хромов добавил, что льготные кредиты смогут оформить предприятия мебельной, текстильной и парфюмерной промышленностей. Эти кредиты будут списаны, если организация сохранит рабочие места.

Главной задачей зампред назвал — донесение информации о мерах поддержки до максимального количества предпринимателей.

Хромов уточнил, что сложными сейчас остаются отрасли, связанные с ресторанным бизнесом. Они не вошли в особо пострадавшие, но многие из них потеряли более 80% выручки. Для них постараются также найти возможность помочь.

«Будем с министерством потребительского рынка и сельского хозяйства смотреть точечные меры, предлагать на решение губернатора, чтобы эти отрасли тоже поддержать», — подчеркнул Вадим Хромов.

Еще один важны вопрос, как отметил зампред, это взаимоотношения с ресурсоснабжающими организациями.

«Это сложный вопрос, потом что эти компании также платят за энергоресурсы монопольным поставщикам. Здесь тоже в ручном режиме, больше чем в обычное время, будем рассматривать ситуации для получения отсрочек по авансовым платежам, рассрочек на выплату таких платежей для того, чтобы и бизнес производственный, и бизнес по услугам не упал. И, с другой стороны, ресурсоснабжающие организации продолжали получать свою выручку», — заключил Хромов.

Подмосковное правительство готово помочь больше 100 системообразующим компаниям получить федеральную поддержку. Это предприятия в 11 отраслях экономики. Их начнут сопровождать вручную.