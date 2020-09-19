«Они помогут сохранить уникальные события». Подмосковье продолжит восстанавливать исторические имения

Как сохранить исторические имения Подмосковья и сделать из них туристические центры, обсудили в усадьбе Середниково под Солнечногорском. Реставрация имений — это сложный и трудоемкий процесс. В регионе уделяют этому вопросу особое внимание.

Имения прошлых веков власти давно пытаются пристроить в добрые руки. Ведь без реставрации и постоянного присмотра усадьбы разрушатся. В одном из проектов — «Возрождение исторических усадеб» — их десять. И большая часть находится в Московской области.

В федеральном Министерстве культуры встал вопрос о человеке, который войдет в рабочую группу по вопросу восстановления культурного наследия. Вызвалась вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова. Специфика проблем, связанных с усадьбами, поражает.

«Достаточно много усадеб сегодня требуют серьезной реконструкции. Некоторые, к сожалению, уже практически утрачены, но есть усадьбы, которые находятся в достаточно хорошем состоянии, и мы должны идти по пути их реконструкции», — отметила Наталья Виртуозова, вице-губернатор Московской области.

Как туберкулез мешает восстановлению усадеб

Многие имения нуждаются в тотальной дезинфекции, потому что в советское время в них находились туберкулезные лечебницы. Палочка Коха — долгожитель. В порах дерева она может жить до ста лет. Вероятность заражения ничтожно мала, но класс опасности мешает сделать имения туристическими объектами.

Такая проблема коснулась двух усадеб Московской области: Быково и Горенки. С одной стороны, они хорошо сохранились, потому что в них располагались учреждения, значит, жили люди, которые ухаживали за помещениями. Но с другой, в этих учреждениях лечили пациентов с туберкулезом. Из-за этого реставрация невозможна, пока не будет проведена полная дезинфекция.

«Существуют документы, которые разрешают приступать к реконструкции после того, как будет проведен ряд мероприятий по уничтожению туберкулезной палочки. Фактически нужно снять все внутреннее убранство и сжечь. Конечно, на сегодняшний день мы не можем пойти на это, потому что убранство усадьбы Быково уникальное, дворцового вида», — пояснила Наталья Виртуозова.

Она отметила, что поиском решений займется Министерство культуры вместе с Роспотребнадзором и экспертами, которые изучают туберкулез.

Вопрос документации

Вторая проблема, которая возникает при реставрации усадеб, касается документации. Например, у усадьбы Сенницы несколько владельцев. Это мешает приступить к реконструкции. Чтобы работы начались как можно быстрее, власти Подмосковья занимаются этим вопросом.

«Мы вошли в программу федерального Министерства культуры, готовим инвестиционный паспорт для того, чтобы мы могли отдать Сенницы инвестору. Но для этого нам необходимо привести правовое состояние усадьбы в надлежащий вид, потому что у нее несколько владельцев», — уточнила Виртуозова.

Она добавила, что при таком положении дел никто не может вести работы ни в помещениях, ни в парковой зоне, а время идет — и усадьба может разрушиться полностью.

Восстановление усадьбы — это вклад в экономику региона

Несмотря на все сложности, имения в Подмосковье восстанавливают. В пример ставят усадьбу Середниково. Ее реставрацией уже больше 20 лет занимается Михаил Лермонтов, потомок великого поэта. Для того чтобы восстановить усадьбу, он взял ее в аренду на 49 лет. Сейчас здесь проводят много мероприятий, туристы приезжают со всей России.

Восстановление усадьбы — это вклад в экономику региона. В Московской области в помощь объектам культурного наследия создали губернаторскую программу «Усадьбы Подмосковья». Условия — рубль за метр. Власти помогают инвесторам с документацией и другими вопросами.

«Власть для того и нужна, чтобы решать сложные проблемы. Мы надеемся, что на наши усадьбы обратят внимание инвесторы. Мы, в свою очередь, поможем с оформлением, а они помогут сохранить эти уникальные события», — сказала Наталья Виртуозова.

Игнорировать вопрос о восстановлении старинных имений, даже ссылаясь на пандемию, не получится — и эксперты, и представители власти в этом солидарны. Ведь каждый день родовые гнезда разрушаются. И им нужно помочь до того, как они сравняются с землей.