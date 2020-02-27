Борьба с авариями и ямами. Подмосковье продолжит ремонтировать дороги

В Московской области заканчивается холодный сезон. Поэтому уже сейчас начинается активная фаза ремонта дорог, сообщил губернатор Андрей Воробьев в эфире «360».

В первую очередь дорожники приступили к устранению ям. Обращения на эту тему поступают в Центр управления регионом (ЦУР). Уже приняли больше 1,8 тысячи жалоб. Однако поводов для беспокойств нет: в этом сезоне образование ям — нормальное явление.

«Это и погода, и просто интенсивность движения: она высокая, и у каждого полотна есть срок службы. Поэтому здесь не нужно охать и ахать по поводу того, что образуются ямы. Наша задача — соответствующими службами, оперативно эти ямы устранять», — сказал Воробьев.

Сейчас благодаря обращениям ремонтируют 4% от общего количества ям. Все остальные выявляют сами дорожные службы.

«Только 4% — это жалобы, представляете? А начинали мы, когда жалоб было и 30%, и 40%. Сейчас сами службы, специально подготовленные сотрудники выходят и фотографируют ямы, передавая координаты. И, соответственно, уже за ними идет работа по их асфальтированию, устранению. Раньше такой работы не было организовано, и нам жители очень помогали», — добавил Воробьев.

Задача на этот год: в этом году победить все ямы во дворах Подмосковья. Помогут в этом ЦУР и жители региона.

«Позаботьтесь друг о друге»

Продолжают в Московской области бороться не только с ямами на дорогах, но и с авариями. Ежегодно процент смертности на трассах становится ниже.

«Здесь мы были на самом последнем, когда-то, 85-м месте. В прошлом году, точнее в 2018-м, мы были на 36-м месте, поднялись, видите, как? Сейчас уже на 32-м месте. Нам дальше нужно снижать смертность на дорогах. Для этого нам очень важно своевременно проводить мероприятия, мы инвестируем большие деньги в раздельные полосы, в просвещение», — отметил Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Отдельная проблема — железные дороги. Необходимо помнить: на них нужно быть особенно внимательными.

«Железные дороги — тоже серьезная проблема. Интенсивность сумасшедшая. И здесь я очень прошу, особенно молодежь нашу любимую, дорогую. Пожалуйста, снимайте капюшоны, не надевайте наушники, когда вы выходите из автобуса или из электрички. Это просто запрещено, это должно быть табу. Ребята, позаботьтесь друг о друге <…>. Здесь нужна еще и внутренняя самоорганизация», — обратился к жителям Воробьев.

Проблемы на дорогах помогают не допустить такие меры, как ровный асфальт, достаточное количество фонарей, лежачие полицейские в населенных пунктах. Кроме того, и водители, и пешеходы должны помнить о правилах движения.