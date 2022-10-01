Подмосковье 01 октября 2022, 13:13 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковье продолжит поставлять амуницию для мобилизованных призывников — Воробьев Губернатор Воробьев: Подмосковье продолжит поставлять амуницию для мобилизованных

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Правительство Подмосковья по согласованию с Минобороны продолжит поставлять амуницию для мобилизованных. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье есть несколько локаций, где мобилизованные из Москвы и области готовятся к отправке в зону СВО. Андрей Воробьев пообщался с призывниками, уточнив, какие у них есть просьбы и замечания.

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«Парни говорят, что дополнительная экипировка, амуниция, спальные мешки — это все востребовано. Поэтому по согласованию с Минобороны продолжим поставлять амуницию», — сообщил Воробьев в своем Telegram-канале.

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Он добавил, что вещи и теплую одежду, которую резервисты берут с собой из дома, можно будет использовать и во время службы. Этот вопрос задавали жители, поэтому его прояснили.

«Мобилизованным нужно в короткие сроки освоить все новое, что есть в военной технике и тактике, пройти боевое слаживание. В этом точно помогут опытные старшие товарищи. Мы тоже рядом — позаботимся обо всех, кого коснулась частичная мобилизация», — заключил губернатор Московской области.

Ранее Воробьев уже указывал, что после объявления частичной мобилизации задача властей — оказывать максимальное содействие тем, кого призывают.

В первую очередь тем, кто прибывает в военкоматы, важно давать четкие и развернутые ответы на вопросы. Для этого в регионе открыли горячую линию 122. Позвонив на нее, можно выяснить, кого мобилизуют, какие основания для освобождения и что делать, когда пришла повестка. Кроме того, всех резервистов из Подмосковья оснастят современной экипировкой, которую рекомендуют опытные бойцы.

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