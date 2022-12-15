Подмосковье 15 декабря 2022, 19:58 Подмосковье продолжит очистку водоемов после завершения программы «100 прудов и озер» Глава экологии и природопользования Подмосковья Фирсов рассказал об очищении 120 водоемов

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Количество очищенных водоемов в Подмосковье в рамках экологической программы «100 прудов и озер» уже превысило 120. Но на этом власти останавливаться не планируют: в следующем году от мусора избявят еще 20 водоемов. Об этом «360» рассказал министр экологии и природопользования Тихон Фирсов.

Он отметил, что водоемы, которые требуют очистки, выбирают сами жители. Они активно принимают участие в этой инициативе, голосуя за различные водоемы.

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«Если в 2021 году это было семь тысяч обращений жителей об очистке тех или иных прудов, то в 2022 году количество обращений выросло до восьми тысяч. Мы видим актуальность этой темы и то, что волнует людей», — заявил Фирсов.

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Министр пояснил, что сброшенный мусор приводит к тому, что водоем зарастает. В пример он привел ситуацию в городском округе Солнечногорск, где из воды достали 150 автомобильных покрышек. Срок разложения такого вида мусора составляет 150 лет, поэтому водоем испытывает огромную нагрузку. После очистки в воде восстанавливается биологическое разнообразие. Весь собранный мусор вывозят на специализированные площадки.

В начале ноября в ходе расчистки Палецкого озера в Одинцовском городском округе со дна достали 747 тонн мусора. С просьбой очистить водоем обратились местные жители, для которых озеро — одно из самых любимых и близких мест отдыха.