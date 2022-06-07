Подмосковье продолжает реализацию нацпроекта «Производительность труда»

Более 70 компаний Московской области продолжают реализовывать национальный проект «Производительность труда». О внедрении нацпроекта на подмосковных предприятиях рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«На сегодняшний день на 60 предприятиях Московской области уже завершена, а на 74 продолжается реализация нацпроекта „Производительность труда“. Помимо этого, Мининвест предложил принять участие в нацпроекте 120 компаниям, которые планируют реализовать проекты импортозамещения в регионе, восемь из них уже стали участниками, еще 45 — соответствуют всем критериям», — сказала Зиновьева на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Для участия в национальном проекте компания должна отвечать ряду критериев, среди которых регистрация на территории региона и выручка от 400 миллионов рублей в год. Организация также должна осуществлять деятельность, которая входит в состав приоритетных отраслей — обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство и торговля.

Те компании, которые успешно реализуют нацпроект „Производительность труда“, смогут воспользоваться специальными мерами поддержки. Так, предприятиям доступен льготный заем Фонда развития промышленности РФ размером до 300 миллионов рублей на срок до пяти лет по ставке 1% годовых — три подмосковные компании уже подали заявки на кредиты на общую сумму 540 миллионов рублей. Также сотрудники предприятий могут пройти обучение по программе „Лидер производительности“ от Минэкономразвития РФ, Всероссийской академии внешней торговли и РАНХиГС» Екатерина Зиновьева Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области

Специалисты Регионального и Федерального центров компетенций оказывают поддержку компаниям в реализации национального проекта. Эксперты проводят обучение сотрудников предприятия, а также определяют, какие процессы можно сделать более эффективными и вырабатывают план мероприятий. Продолжительность проекта — от шести месяцев.

Подать заявку на участие в национальном проекте можно на платформе Производительность.рф.