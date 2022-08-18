Подмосковье призвали организовать целевую подготовку кадров для строительства

Совещание по вопросу потребности в трудовых ресурсах строительной отрасли провели в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Подмосковью и другим регионам рекомендовали принять ряд мер, чтобы не допустить дефицита кадров.

Регионам и строительным организациям необходимо направить информацию о численности и профессиях специалистов, которых нужно дополнительно привлечь для выполнения требуемых работ. Также нужно провести оценку кадрового состава и подсчитать, насколько он соответствует поставленным целям и задачам для обслуживания жилищного, промышленного, инфраструктурного строительства.

Субъектам РФ необходимо регулярно проводить конкурсы профессионального мастерства среди сотрудников строительной отрасли и освещать их в СМИ. Также рекомендовано сотрудничать с учебными заведениями и целенаправленно готовить новые молодые кадры.

Что важно, регионы обязали проработать вопрос трудоустройства тех сотрудников строительной отрасли, которые не заняты на объектах в межсезонье. Эта мера социальной поддержки поможет сохранить и приумножить кадровый состав предприятий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что темпы строительства в регионе выросли на 50%.