Подмосковье признали регионом-лидером в сельском хозяйстве. Но и это не предел

В стратегии развития комплексов на десять лет первоочередное внимание уделили открытию новых рынков и устранению торговых барьеров. Цель — увеличить экспорт до 45 миллиардов долларов в год.

Подмосковье — лидер в сельском хозяйстве по многим показателям. Это происходит благодаря государственной программе развития отрасли и новым видам поддержки Игорь Исаев заместитель председателя Комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка

В сельскохозяйственную отрасль Подмосковья на протяжении пяти лет будут внедрять новые технологии. Развитие получат, в том числе, и небольшие фермерские хозяйства, производящие экологическую продукцию.

В прошлом году государственную поддержку оказали порядка 300 сельхозпроизводителям. Из областного и федерального бюджетов их профинансировали на 7,5 миллиарда рублей.

«Поддержка направлена на племенное животноводство, рост продуктивности в молочном скотоводстве, замену лейкозного скота, растениеводство и элитное семеноводство, страхование, а также на гранты фермерам, развитие сырного кластера в регионе и на приобретение оборудования», — уточнил Игорь Исаев.

По его словам, на федеральном уровне сейчас в корне меняется подход к государственной поддержке сельского хозяйства. Так, в России вводят компенсирующую и стимулирующую субсидии.

Что касается экспорта — 50 субъектов России выполнили и перевыполнили показатели. Наибольший прирост показали Подмосковье, Сахалинская и Белгородская области. То есть наш регион вошел в тройку лучших по экспорту продукции АПК за 2019 год Игорь Исаев

Таким образом, Московская область увеличила объем экспорта более чем на 16%. Он составил в прошлом году 961,8 миллиона долларов вместо запланированных 915-930.

Свыше 74% поставляют в Казахстан, Беларусь и Молдову, около 30% — в Германию, Китай и США. В основном Подмосковье экспортирует мороженое, сыры, кондитерские и мясные изделия, а также белки и животные жиры.