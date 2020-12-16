Московскую область включили в рейтинг инвестиционного климата российских регионов. Эксперты сочли, что Подмосковье обладает максимальным потенциалом для вложения средств при минимальных рисках, и поставили его на первое место.

В рейтинге область заняла схожие позиции с Москвой, Санкт-Петербургом и Краснодарским краем, сообщила газета «Коммерсант». Распределение по регионам в нем выглядит как список, поделенный на группы по уровню «потенциал — риск».

Источник фото: «Коммерсант»

Специалисты агентства RAEX, которые занимались составлением рейтинга, указали на негативное влияние пандемии COVID-19 на инвестиционные риски. Тем не менее Подмосковье является одним из 10 субъектов РФ, которые формируют 52% валового внутреннего продукта страны.

Рейтинг строят, основываясь на официальной информации Росстата и статистике федеральных ведомств. В нему учитывают данные Минфина, Банка России, Минсвязи, МВД и Минприроды.

Привлекательность российских субъектов оценивают по инвестиционным потенциалу и риску. Первый показывает долю региона на российском рынке, второй — что может ожидать инвесторов, пришедших на эту территорию.

Потенциал оценивают по состоянию трудовой и финансовой сфер, производству, инфраструктуре, туризму, инновациям региона, его потребительским, институциональным и природно-ресурсным возможностям.

Риски состоят из шести частных — финансового, социального, управленческого, экономического, экологического и криминального.