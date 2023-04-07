Подмосковье 07 апреля 2023, 16:53 Подмосковье признали готовым к пожароопасному сезону 2023 года Фотография Комитета лесного хозяйства Московской области.

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Московскую область признали готовой к пожароопасному сезону 2023 года. Соответствующее решение вынесла Комиссия по итогам федеральной проверки готовности региона, сообщили в комитете лесного хозяйства Подмосковья.

Проверки проводились с 3 по 7 апреля. Комиссия выборочно осмотрела 10 областных лесопожарных станций и лесничеств.

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«Проверялась документация, выполнение перечня основных мероприятий по подготовке к сезону, работа региональной диспетчерской службы, выполнение критериев, предусмотренных приказом Рослесхоза, а также проведена оценка готовности пожарной техники и оснащенности оборудованием, снаряжением и инвентарем», — сообщил курирующий комлесхоз зампред правительства региона Георгий Филимонов.

Комиссия проверила Орехово-Зуевское лесничество и ЛПС-3 «Куровское», Ногинское лесничество и ЛПС-2 «Ямкино», Истринское лесничество и ЛПС-1 «Истра», Клинское лесничество и ЛПС-3 «Клин» и другие.

Перед сезоном специалисты региона проверили и отремонтировали спецтехнику для тушения лесных пожаров, закупили ГСМ, необходимое лесопожарное снаряжение и инструменты. Также люди прошли обучение, повысили квалификацию и поучаствовали в учениях и тренировках.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что последствия весеннего половодья в Московской области стараются устранять максимально быстро.

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