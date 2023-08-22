Подмосковье 22 августа 2023, 10:03 Подмосковье привлекло в села более 120 врачей и фельдшеров с начала года Минздрав Подмосковья

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Более 120 медиков вышли на работу в Подмосковье по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» с января. Специалисты получают от региона единовременную денежную выплату в размере до 1,5 миллиона и до 750 тысяч рублей соответственно.

«Программы „Земский доктор“ и „Земский фельдшер“ призваны поддержать тех специалистов, которые устраиваются работать в сельскую местность. С начала года в наши медицинские организации трудоустроился 121 специалист, а всего в этом году мы планируем привлечь почти 250 работников», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Для участия в программе медикам нужно обратиться в отдел кадров своей больницы или поликлиники. Актуальный перечень нужных должностей размещен на сайте Минздрава Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о полном обновлении тяжелого медицинского оборудования к 2024 году. Аналоговые флюорографы, маммографы и рентген-аппараты заменят на цифровые.

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