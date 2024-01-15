Подмосковье 15 января 2024, 14:52 Подмосковье привлекло свыше 2 тысяч IT-специалистов благодаря грантам за прошлый год Unsplash

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Поддержку от Подмосковья получили 13 IT-компаний в 2023 году. Благодаря этому в регионе начали работать 2,3 тысячи высококвалифицированных специалистов в сфере информационных технологий.

«В Подмосковье впервые в России ввели меру поддержки для IT-компаний в виде грантов на выплату заработной платы новым сотрудникам. Это усиливает потенциал отрасли в регионе. Недавно подписали соглашение с крупной компанией „Озон.Технологии“. Она предоставила более тысячи рабочих мест для айтишников», — отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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В декабре подписали еще два новых соглашения — с компаниями «Самолет Плюс» и «Диджитал Девелопмент». Обе разрабатывают решения для недвижимости и строительства.

Выдача грантов продолжится в 2024 году. Информация о начале отбора заявок появится в том числе на региональном портале госуслуг.

К моделированию новых транспортных маршрутов в Подмосковье подключают и искусственный интеллект. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал губернатор Андрей Воробьев.