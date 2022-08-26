Подмосковье привлекло почти 500 миллиардов рублей инвестиций в этом году

Объем инвестиций в основной капитал Московской области за первое полугодие текущего года вырос больше чем на 12% в сравнении с тем же периодом прошлого года. С таким сообщением выступила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Она отметила, что объем инвестиций составил почти 500 миллиардов рублей.

«По итогам первого полугодия этого года объем инвестиций в основной капитал в Московской области составил порядка 478,3 миллиарда рублей. За первые шесть месяцев этого года рост составил 12,5% по сравнению с прошлогодними показателями», — сказала Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что больше всего увеличился объем инвестиций в сфере производства строительных изделий — он вырос сразу в четыре раза. Также значительное увеличение наблюдается в сфере компьютеров, электронных и оптических изделий — в 2,5 раза, и в производстве обуви и изделий из кожи — в 2,3 раза.

Екатерина Зиновьева отметила, что в Подмосковье для инвесторов создана вся нужная инфраструктура. Там действует пять особых экономических зон, где для резидентов есть многие льготы, в том числе таможенные и налоговые. Кроме того, на территории Московской области работают 63 индустриальных парка и 18 технопарков. Таким образом, получается улучшить инвестиционный климат региона, а это способствует привлечению инвестиций в Подмосковье.

За прошлый год общий объем инвестиций в основной капитал Подмосковья составил 1,14 триллиона рублей. Было реализовано 450 больших инвестпроектов, появилось более 60 тысяч новых рабочих мест для жителей региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об упрощении проверок бизнеса в Подмосковье. Это позволит снизить нагрузку на предпринимателей.