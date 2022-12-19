Подмосковье 19 декабря 2022, 15:49 Подмосковье привлекло на работу свыше 200 новых фельдшеров и врачей с начала года Unsplash

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Медицинские организации, расположенные в сельской местности Московской области, получили 244 специалиста с начала года. Участники программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» начали работать в отдаленных уголках региона.

«Жителям сел и деревень нужна доступная медицинская помощь рядом с домом, поэтому мы привлекаем специалистов для работы в отдаленных территориях. Еще 205 „земских докторов“ и 39 „земских фельдшеров“ трудоустроились к нам в этом году», — рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

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Участники подмосковных программ получают единовременную денежную выплату: врачи — до 1,5 миллиона, фельдшеры — до 750 тысяч рублей.

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По поручению губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье предусмотрены и другие меры поддержки для медработников. Это программы «Социальная ипотека» и «Земля врачам», компенсация аренды жилья и другие. Участковые терапевты, педиатры и врачи общей практики получают доплату в размере до 32 тысяч рублей.

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