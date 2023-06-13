Подмосковье 13 июня 2023, 13:03 Подмосковье привлекло на работу почти 50 новых фельдшеров и врачей с начала года ПС Минздрава МО

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С начала года в Подмосковье трудоустроились 47 медицинских работников по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Благодаря участию в программе медработникам положены единовременные выплаты: докторам — до 1,5 миллиона, фельдшерам — до 750 тысяч рублей.

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«Беспрецедентное количество мер соцподдержки медработников реализуется в Подмосковье. Программы „Земский доктор“ и „Земский фельдшер“ призваны поддержать медиков, работающих в сельской местности. Важно, чтобы жителям отдаленных территорий была доступна качественная медицинская помощь», — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Всего в этом году по программе в Подмосковье планируют трудоустроить почти 250 медработников. С актуальным перечнем вакансий можно ознакомиться на сайте.

В Московской области для медработников действуют и другие программы, например «Социальная ипотека», «Земля врачам», компенсация аренды жилья и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем обращении к жителям уделил особое внимание вопросу обеспечения качественной медицинской помощи.

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