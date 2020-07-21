Подмосковье привлекло 12 инвесторов за полгода. Они создадут свыше 670 рабочих мест

С начала года сфера бизнеса Подмосковья привлекла в регион 12 резидентов. Они инвестируют в свои проекты свыше шести миллиардов рублей. В результате жители получат около 670 новых рабочих мест.

Область привлекла 11 российских компаний и одну шведскую. В Подмосковье они разместились на базе индустриальных парков «Сынково», «Есипово», «Оболенский» и «М8». Такому результату поспособствовала совместная работа Мининвеста и корпорации развития Московской области.

Они продолжили помогать реализовывать проекты, несмотря на пандемию COVID-19. Об этом сообщил заместитель генерального директора корпорации Александр Федоров.

С начала 2020 года нам удалось привлечь в московский регион резидентов с разными видами деятельности Александр Федоров.

Это производство химической и фармацевтической продукции, изготовление текстиля для детей и не только.

Так, корпорация совместно с областным Мининвестом помогают предпринимателям подбирать земли, находить финансирование проектов, готовить документы и получать помощь государства.

На сегодняшний день в Подмосковье 59 индустриальных парков. Правительство поддерживает производство всеми возможными льготными программами.

Подмосковье заняло пятую строчку в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России. Его составили в Агентстве стратегических инициатив.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что еще пять лет назад область стартовала с 22-й позиции. По его словам, правительство серьезно работает над тем, чтобы в каждом муниципалитете был, например, индустриальный парк. Кроме того, власти заботятся о защите инвесторов.

Подобрать инвестиционную площадку предприниматели могут на портале invest.mosreg.ru.