Подмосковье привлечет новых инвесторов в молочную отрасль

В подмосковном Красногорске 26 ноября начнет работу VI Международный агропромышленный молочный форум. Площадка объединит участников из 30 стран мира. На заседании регионального правительства Андрей Воробьев рассказал о привлечении инвесторов в молочную отрасль Московской области.

«Хотел анонсировать важное мероприятие — молочный форум, который мы в очередной раз проводим. География расширяется — 30 стран участвует в форуме. Для нас стратегически важно привлечение новых инвесторов», — сказал Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

В ближайшие два года в завершающую стадию строительства войдут сразу несколько крупных инвестиционных проектов в сфере производства молока и молочных продуктов на территории Московской области. На 14 новых объектах смогут устроиться на работу свыше 1,7 тысячи человек, а инвестиции превысят 55 миллиардов рублей.

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Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин раннее сообщил, что в ближайшие два года в регионе будут запущены восемь объектов по производству молока, в которых разместятся свыше 10 тысяч коров и 14 тысяч коз. А шесть из 14 — молокоперерабатывающие предприятия: четыре объекта создаваемого в Дмитрове сырного кластера совокупной мощностью 15 тысяч тонн сыра в год и два предприятия мощностью приемки 2,35 тонн молока в Дмитровском городском округе и г. о. Ступино.

Международный агропромышленный молочный форум будет проходить в Подмосковье течение двух дней. В программе — пленарные заседания, дискуссии и «Фермерский час». В рамках форума пройдет выставка, на которой представят отечественную и зарубежную продукцию.

Кроме того, на форуме обсудят повышение конкурентоспособности подмосковной продукции на мировом рынке, а также расскажут о мерах поддержки производителям.