Подмосковье привлечет инвесторов вместе с областями Центральной России
Идею обсудили на профильном совете в администрации президента. Присутствовали на нем эксперты, представители министерств и губернаторы, в том числе глава Подмосковья Андрей Воробьев.
«Работа по подготовке региональных планов по привлечению инвестиций в нашем округе была начата заблаговременно. Наш подход к формированию планов был признан лучшей практикой и рекомендован другим округам страны», — сказал Щеголев.
Речь идет о том, чтобы объединить инвестиционные программы всех 18 регионов ЦФО. Это позволит найти лучшие решения, исключив бюрократию.
«Не только указ прошлого года, но и послание президента Федеральному собранию в этом году посвящены задаче привлечения инвестиций — задаче обеспечить темпы роста не менее чем на 5% в год. <…> Для уровня субъектов РФ показатель составляет 27% от ВРП (валовой региональный продукт — прим. ред.). Для многих регионов это высокая планка, и для ее достижения текущего портфеля инвестпроектов недостаточно. Поэтому важно, чтобы работа носила целевой характер», — отметил Щеголев.
Пока сроки объединения всех идей неизвестны. Но полпред добавил, что от привлечения инвестиций зависят развитие бизнеса, рост количества рабочих мест и увеличение зарплат.