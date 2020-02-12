Подмосковье привлечет инвесторов вместе с областями Центральной России

Планы регионов по привлечению инвестиций объединят в единую программу. Это поможет развитию бизнеса и созданию новых рабочих мест, сообщил полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорь Щеголев.

Идею обсудили на профильном совете в администрации президента. Присутствовали на нем эксперты, представители министерств и губернаторы, в том числе глава Подмосковья Андрей Воробьев.

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«Работа по подготовке региональных планов по привлечению инвестиций в нашем округе была начата заблаговременно. Наш подход к формированию планов был признан лучшей практикой и рекомендован другим округам страны», — сказал Щеголев.

Речь идет о том, чтобы объединить инвестиционные программы всех 18 регионов ЦФО. Это позволит найти лучшие решения, исключив бюрократию.

«Не только указ прошлого года, но и послание президента Федеральному собранию в этом году посвящены задаче привлечения инвестиций — задаче обеспечить темпы роста не менее чем на 5% в год. <…> Для уровня субъектов РФ показатель составляет 27% от ВРП (валовой региональный продукт — прим. ред.). Для многих регионов это высокая планка, и для ее достижения текущего портфеля инвестпроектов недостаточно. Поэтому важно, чтобы работа носила целевой характер», — отметил Щеголев.

Пока сроки объединения всех идей неизвестны. Но полпред добавил, что от привлечения инвестиций зависят развитие бизнеса, рост количества рабочих мест и увеличение зарплат.