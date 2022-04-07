Подмосковье привело в порядок 70 фасадов в рамках программы капремонта

Масштабные работы по капитальному ремонту фасадов продолжаются на территории Подмосковья. Порядка четырех тысяч фасадов многоквартирных домов отремонтировано с начала реализации программы капремонта.

«За первый квартал 2022 года подведомственной организацией регионального МинЖКХ Фондом капитального ремонта Московской области отремонтировано 70 фасадов, — сообщил Министр жилищно-коммунального хозяйства Антон Велиховский.

В рамках программы капитального ремонта 2021 года на территории Московской области отремонтировано 320 фасадов многоквартирных домов. Ремонт фасада здания подразумевает комплекс работ, направленных на сохранность несущей конструкции здания, повышения его теплотехнических характеристик и придание фасаду привлекательного внешнего вида. Об этом рассказал генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Собственники домов могут контролировать ход проведения капитального ремонта с помощью онлайн-камер видеонаблюдения на объектах. Чтобы иметь возможность наблюдать за ходом работ, нужно перейти в раздел «Карта» на сайте Фонда капитального ремонта и выбрать дом с видеонаблюдением.

Представители министерства и Фонда капитального ремонта регулярно выезжают на объекты, чтобы лично контролировать ход проведения работ.

В Московской области реализуется самая масштабная программа в Российской Федерации по капитальному ремонту. В программу включено более 44 тысяч многоквартирных домов. Планы по капремонту рассчитаны до 2049 года. В ходе реализации программы капитального ремонта Московской области с 2014 года улучшены жилищные условия более двух миллионов жителей области.