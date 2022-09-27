Подмосковье поможет подготовить дома Мариуполя к зиме и обеспечить жителей теплом | 360°

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Подмосковье поможет подготовить дома Мариуполя к зиме и обеспечить жителей теплом

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Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин доложил вице-премьеру правительства России Марату Хуснуллину о восстановлении домов в Донбассе. Рабочие уже приступили к подготовке зданий к зиме: смонтировали систему отопления, заменили выбитые окна и коммуникации.

По словам Хромушина, строители заменили 75% всех выбитых взрывами окон в Мариуполе. После этого начнется ремонт крыш и фасадов, которые приведут к единому цветовому стандарту.

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«Следующим этапом сделаем ремонт кровель и фасадов, приведем все дома к единому цветографическому формату для того, чтобы создать единое цветовое решение всего города Мариуполь, каждый микрорайон города будет иметь свое лицо», — написал он в Telegram-канале.

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Вице-губернатор рассказал, что в городе работает комиссия, которая решает, какие дома подлежат сносу, а какие — восстановлению.  Для проведения работ собственников переселяют в маневренный фонд или новое жилье и только затем ликвидируют здание.

«В Московской области утвержден стандарт — все работы в доме мы делаем в течение двух недель. Поэтому мы развеиваем незначительную неуверенность жителей благодаря стремительным результатам своей работы. Как оценивают жители нашу работу? Иногда со слезами, но, слава Богу, со слезами радости», — сказал Евгений Хромушин.

Подмосковье взяло шефство над несколькими районами Мариуполя, а также Новоазовским и Тельмановским районами ДНР. Там специалисты восстанавливают коммунальную и энергетическую инфраструктуру, а также помогают вернуть города к прежней жизни.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок оставшиеся по программе капремонта школы. Он отдельно отметил учреждения в Солнечногорске и Бронницах.

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